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رياضة

رابطة الدوري الإيطالي تعلن مواعيد المباريات المؤجلة بسبب وفاة بابا الفاتيكان

رابطة الدوري الإيطالي
رابطة الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن المواعيد الجديدة لمباريات الجولة 33 التي تم تأجيلها صباح اليوم، بسبب وفاة فرانسيس بابا الفاتيكان.

وكشفت الرابطة الإيطالية عن المواعيد الجديدة لمباريات كل من تورينو ضد أودينيزي، وكالياري أمام فيورنتينا، ومباراة جنوى في مواجهة لاتسيو، وبارما مع يوفنتوس.

وحسب بيان رابطة الدوري الإيطالي، فإن المباريات ستقام جميعها يوم الأربعاء المقبل في توقيت واحد، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت إيطاليا، وبالتالي ستلعب المباريات في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان وإنتر من المفترض أن يقام في نفس اليوم، كما هو مخطط له سينطلق في موعده عند التاسعة مساءً.

تأجيل مباريات اليوم بالدوري الإيطالي بسبب وفاة البابا فرنسيس

وكانت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أعلنت اليوم الإثنين تأجيل جميع مباريات الدوري الإيطالي ودوري الشباب المقررة إقامتها ضمن منافسات اليوم وذلك بسبب وفاة البابا فرنسيس

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن المباريات المؤجلة سيتم تحديد مواعيدها الجديدة لاحقًا، في وقتٍ يسود فيه الحزن أجواء إيطاليا.

وفاة البابا فرنسيس

وأعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما حيث إنه من مواليد 17 ديسمبر 1936 وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية فى الفترة الأخيرة استمرت لعدة أسابيع حيث عانى البابا فرانسيس من صعوبات في التنفس ونقل على إثرها إلى مستشفى جيميلي بروما لتلقي العلاج.

مباريات الدوري الإيطالي 

وكان من المنتظر أن تستكمل مباريات الجولة الـ 33 اليوم الإثنين بمباريات:  تورينو ضد أودينيزي، كالياري ضد فيورنتينا، جنوى ضد لاتسيو، يوفنتوس ضد بارما.

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