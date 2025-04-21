تفاصيل زيارة وفد مدينة تشنزن الصينية إلى الأقصر (صور)

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تشين ويجونج عمدة مدينة تشينزن الصينية، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار متابعة وتفعيل اتفاقية التوأمة الموقعة بين المدينتين عام 2004، في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا

وجاء اللقاء بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأ. د. صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وأ. د. عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وأحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الأقصر بوفد مدينة تشنزن، والذى ضم رئيس جامعة تشنزن للفنون التطبيقية، ونائب مدير مكتب الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ونائب المدير لمكتب الثقافة والإعلام والتليفزيون والسياحة والرياضة ورجال أعمال وإعلاميين.



واستعرض اللقاء عددا من ملفات التعاون المقترحة بين الجانبين، فيما يخص تطوير منظومة التعليم والتبادل الطلابي والصناعة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.



وخلال اللقاء قدم محافظ الأقصر عرضا تقديميا عن إمكانيات المحافظة والفرص المتاحة بها، والاقتصاديات القائمة فيها من زراعة وصناعات مختلفة، وصناعة السياحة، قائلا: "تأتى السياحة فى المقام الأول كنشاط سياحى ومصدر دخل هام للمحافظة، تليها زراعات عدة، ومصانع قائمة بالمدينة الصناعية.



وأضاف محافظ الأقصر: "نطمح لزيادة عدد الغرف الفندقية بالمحافظة إلى 15 ألف غرفة بدلا من 10 آلاف فى العام القادم"، معربا عن أمكانية زيادة التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، وفى ختام كلمته طالب محافظ الاقصر بتفعيل أتفاقية التوامة ومزيد من من التعاون المشترك، كما تمنى لهم طيب الإقامة على أرض الأقصر، وأن يكونوا سعداء بالجولة الآثرية فى معالم مدينة الأقصر الفريدة.

ومن جانبه، أعرب عمدة مدينة تشنزن عن سعادته بلقاء محافظ الأقصر، معبرا عن سعادتة بحفاوة الاستقبال، وبالتعاون والتفاهم بين الجانبين، وقام بالتعريف بأعضاء الوفد الصينى، كما أشاد بالعلاقات المصرية الصينية.



واستعرض الجانب الصينى دور جامعة تشنزن التعليمى والتى تعد من أهم الجامعات بقارة آسيا وافتتاح قسم للغة العربية بها، كما استعرضوا الصناعات التكنولوجية القائمة بالمدينة.



وخلال اللقاء تم فتح نقاش بين الجانبين، حيث قدم رؤساء جامعتى الأقصر وطيبة التكنولوجية، شرحا مفصلا عن عدد الكليات بكل جامعة ودور هذه الجامعات التعليمي والثقافي والمجتمعي، وكذا الدور التنويرى لمكتبة مصر العامة برئاسة محمد حسانى ودورها التعاونى مع معهد كونفوشيوس فى نشر اللغة الصينية.



وقدمت نجلاء عبد العال مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الفرص الاستثمارية بالمدينة الصناعية، وحضر اللقاء اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس محمد عصام رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وهناء العربي مدير المكتب الفني بمحافظة الأقصر، ومحمد مهدى مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وفاطمة خضرى مدير إدارة البرامج الأجنبية والتعاون الدولى.

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