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أخبار مصر

مطار القاهرة يشارك المسافرين أعياد الربيع وشم النسيم (صور)

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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 شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، احتفالية مع الركاب بمناسبه أعياد الربيع وشم النسيم حيث ظللت اجواء احتفالية خاصة لمطار القاهرة مع الركاب في جميع صالات السفر والوصول بمباني الركاب بمطار القاهرة.

 

مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين أعياد الربيع وشم النسيم

 جاء ذلك وسط فرحة وسعادة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى مختلف دول العالم على متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات، حيث قام فريق من قطاع العلاقات العامة والمراسم بتهنئة الركاب ومشاركتهم مظاهر الاحتفال وتوزيع الورود والشيكولاته عليهم. 


 كما حرصت إداره الاعلام والنشر علي توثيق الاحتفالية التي شهدها مطار القاهرة الدولي بالصوت والصورة من خلال التقاط الصور الخاصة بمظاهر الاحتفالية مع المسافرين ومقاطع الفيديو التي توثق أجواء الفرحة والسعادة والبهجة لدى الركاب داخل مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الأولى.

 

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