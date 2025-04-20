الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة خليجي ومصري بتهمة تهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر مطار القاهرة للجنايات

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أمر شادي البرقوقي، محامي عام نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة خليجي ومصري للجنايات بتهمة تهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر مطار القاهرة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15184 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3592 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، قيام محمد ع. 24 سنة، ومحمد ي. 44 سنة – مصري، بمحاولة تصدير كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أمر الإحالة أنه في يومي 27 و29 سبتمبر 2024، بدائرة قسم النزهة، شرع المتهم الأول في تصدير مواد مخدرة شديدة الخطورة، هي: الكوكايين، الحشيش (القنب)، البنزوديازبين، الكيتامين، MDMA (إكستاسي)، اندازول كاربوكساميد، وبريجابالين، دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث تم ضبطه في حالة تلبس داخل مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى المملكة العربية السعودية.


تفاصيل المضبوطات

أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور على علبة بلاستيكية بها سائل يحتوي على اندازول كاربوكساميد (مشتق من الفينثيل أمين) وزجاجة أخرى بها نفس المادة المخدرة بوزن 119.20 جرامًا، وكيسين يحتويان على مسحوق MDMA، الأول وزنه 981 جرامًا، والثاني 644 جرامًا، وكيس به 10 أقراص، وكيس يحتوي على 4 قطع حشيش بوزن 53 جرامًا، وكيس به نبات الحشيش (القنب) بوزن 3.7 جرام، ولفافات بلاستيكية بها نبات القنب بوزن 3 كجم و82 جرامًا، وكيس إضافي به نبات القنب بوزن 131.30 جرامًا، وكيس يحتوي على أقراص البرازولام (من مشتقات البنزوديازبين) بوزن 39.50 جرامًا، وكيس به سائل لمادة الكيتامين، وكيس به كبسولات من مادة البريجابالين بوزن 17 جرامًا، سلاح أبيض "كتر" عليه آثار مادة الحشيش المحترق.

أكد تقرير الطب الشرعي أن العينة الخاصة بالمتهم الأول جاءت إيجابية لمادتي الكوكايين والحشيش، مما يدل على تعاطيه لهاتين المادتين إلى جانب حيازتهما بقصد التهريب.

وخلال التحقيقات، قال نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع مطار القاهرة الجوي، أنه وردت إليه معلومات تفيد بنية المتهم الأول تصدير شحنة مخدرات عبر إحدى الرحلات إلى السعودية، فتم تتبعه وضبطه متلبسا، كما أفادت التحريات أن المتهم الثاني هو مصدر المواد المخدرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شرق القاهرة الكلية مطار القاهرة جنايات النزهة دائرة قسم النزهة الكوكايين الحشيش MDMA إكستاسي المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 100 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية