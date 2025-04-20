إحالة خليجي ومصري بتهمة تهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر مطار القاهرة للجنايات

أمر شادي البرقوقي، محامي عام نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة خليجي ومصري للجنايات بتهمة تهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر مطار القاهرة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15184 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3592 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، قيام محمد ع. 24 سنة، ومحمد ي. 44 سنة – مصري، بمحاولة تصدير كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أمر الإحالة أنه في يومي 27 و29 سبتمبر 2024، بدائرة قسم النزهة، شرع المتهم الأول في تصدير مواد مخدرة شديدة الخطورة، هي: الكوكايين، الحشيش (القنب)، البنزوديازبين، الكيتامين، MDMA (إكستاسي)، اندازول كاربوكساميد، وبريجابالين، دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث تم ضبطه في حالة تلبس داخل مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى المملكة العربية السعودية.



تفاصيل المضبوطات

أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور على علبة بلاستيكية بها سائل يحتوي على اندازول كاربوكساميد (مشتق من الفينثيل أمين) وزجاجة أخرى بها نفس المادة المخدرة بوزن 119.20 جرامًا، وكيسين يحتويان على مسحوق MDMA، الأول وزنه 981 جرامًا، والثاني 644 جرامًا، وكيس به 10 أقراص، وكيس يحتوي على 4 قطع حشيش بوزن 53 جرامًا، وكيس به نبات الحشيش (القنب) بوزن 3.7 جرام، ولفافات بلاستيكية بها نبات القنب بوزن 3 كجم و82 جرامًا، وكيس إضافي به نبات القنب بوزن 131.30 جرامًا، وكيس يحتوي على أقراص البرازولام (من مشتقات البنزوديازبين) بوزن 39.50 جرامًا، وكيس به سائل لمادة الكيتامين، وكيس به كبسولات من مادة البريجابالين بوزن 17 جرامًا، سلاح أبيض "كتر" عليه آثار مادة الحشيش المحترق.

أكد تقرير الطب الشرعي أن العينة الخاصة بالمتهم الأول جاءت إيجابية لمادتي الكوكايين والحشيش، مما يدل على تعاطيه لهاتين المادتين إلى جانب حيازتهما بقصد التهريب.

وخلال التحقيقات، قال نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع مطار القاهرة الجوي، أنه وردت إليه معلومات تفيد بنية المتهم الأول تصدير شحنة مخدرات عبر إحدى الرحلات إلى السعودية، فتم تتبعه وضبطه متلبسا، كما أفادت التحريات أن المتهم الثاني هو مصدر المواد المخدرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.