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أخبار مصر

بأغنية « ارفع رأسك فوق أنت سوري»، عائلة سورية تخطف الأنظار بحديقة الأسماك (فيديو وصور)

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

 شهدت حديقة الأسماك بالزمالك احتفالات المواطنين بـ شم النسيم عن طريق التنزه وتناول الأطعمة المخصصة لهذه المناسبة وأشهرها الفسيخ والرنجة، كما شهدت الحديقة الكثير من الفعاليات منها الغناء والرقص. 

 

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 

وفي مشهد لافت خطف أنظار الزائرين خلال احتفالات شم النسيم بـ حديقة الأسماك، اصطفّت عائلة سورية في حلقة دائرية، تغني وتصفّق على أنغام الأغنية الوطنية الشهيرة “ارفع راسك فوق… إنت سوري”.

وبين التصفيق والرقص والدبكة السورية التي أدّوها بحماسة، ارتسمت ملامح الفخر والانتماء على وجوههم، لتتحوّل اللحظة إلى عرض عفوي مفعم بالمشاعر والبهجة، ولم تكن الرقصة مجرد احتفال، بل إعلان حب وحنين للوطن، جذب المارة الذين توقفوا لمشاركتهم التصفيق أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو. 

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 


ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في حديقة الأسماك بالزمالك. 

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 

وكانت جميع المحافظات استعدت لأعياد شم النسيم، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد. 

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة للاستعدادات الموسعة لاستقبال شم النسيم، ولم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق. 

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جنينة الاسماك احتفالات شم النسيم إحتفالات أسرة سورية شم النسيم
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