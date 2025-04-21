"أخبار الفسيخ إيه؟"، محافظ القاهرة يمازح المواطنين خلال افتتاح حديقة "الست خضراء" بحلوان (فيديو وصور)

ظهر محافظ القاهرة في حديقة “الست خضراء” وهو يمازح سيدة مصرية قائلًا: "أخبار الفسيخ إية؟"، واستقبلت السيدة مُزاح المحافظ وقامت بالرد عليه وقالت: "تتفضل معانا".

وقام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتقاط الصور التذكارية مع المواطنين ومشاركتهم في مظاهر الاحتفال بافتتاح الحديقة والذي يتزامن مع عيد شم النسيم.

محافظ القاهرة يمازح سيدة مصرية

افتتاح حديقة خضراء حلوان



وافتتح محافظ القاهر حديقة الست خضراء بحلوان اليوم، بعد الانتهاء من أعمال تطوير، ذلك في إطار جهود الدولة في نشر المسطحات الخضراء، وبالتزامن مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

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محافظ القاهرة يمازح سيدة مصرية



واشار إلى أن الحديقة تضم أماكن الجلوس ومناطق الألعاب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والأشجار الكثيفة، حيث أكد اللواء وليد ابو النصر، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن الحديقة من الحدائق المتميزة، وتطل على 4 شوارع في حلوان، وهى قريبة من الحديقة اليابانية بحلوان، مشيرا إلى أن مساحتها 35 ألف متر، وتذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

محافظ القاهرة يمازح سيدة مصرية

ورصدت عدسة فيتو افتتاح محافظ القاهرة لحديقة خضراء حلوان.

وقام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بافتتاح حديقة خضراء حلوان اليوم الاثنين 21 ابريل بصحبة مجموعة من المسؤولين داخل المحافظة وظهرت مظاهر الفرحة والسرور على وجوه الحاضرين.

محافظ القاهرة يمازح سيدة مصرية

استعدت جميع المحافظات لاعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد، تتحول فيه الجيزة إلى خلية نحل تعمل دون توقف لضمان تأمين الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة وصحية تليق بأبناء المحافظة وزوارها.

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، لم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

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