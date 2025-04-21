الإثنين 21 أبريل 2025
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أخبار مصر

زوار حديقة الأزهر يحتمون بالأشجار من أشعة الشمس الحارقة (صور)

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
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 احتمى زوار حديقة الأزهر بالأشجار من أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة خلال احتفالهم بشم النسيم

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في حديقة الأزهر.

وشهدت الحديقة زيادة أعداد المواطنين من الأسر والأطفال  للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.

كما شهدت حديقة الأزهر إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال للاحتفال بعيد شم النسيم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة مع تناول الطعام المقدس لعيد شم النسيم وهو  "البيض الملون والفسيخ والرنجة".

احتفالات شم النسيم 
احتفالات شم النسيم 

وكانت جميع المحافظات استعدت لأعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد، .

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، لم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

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احتفالات شم النسيم شم النسيم إحتفالات حديقة الازهر
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