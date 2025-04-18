الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية ويشيد بالعلاقات الأخوية مع مصر

الرئيس التونسي وبدر
الرئيس التونسي وبدر عبد العاطى، فيتو

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر الجمعة بقصر قرطاج، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره التونسي.

قيس سعيد يشيد بالعلاقات الأخوية بين تونس ومصر

ولفت قيس سعيد، إلى ما يجمع مصر وتونس من علاقات تاريخية متينة وراسخة، وجدد التأكيد على حرص بلاده على مزيد توطيد هذه الروابط الأخوية الصادقة انطلاقا من الإيمان المشترك بوحدة المصير والإدراك العميق بأهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين القيادتين في البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، دعا الرئيس قيس سعيد، خلال استقباله وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي، إلى مواصلة العمل من أجل مزيد الرفع من مستويات التعاون الثنائي في العديد من المجالات كالاقتصاد والتجارة والطاقات المتجددة والثقافة في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

الرئيس التونسي يبحث مع بدر عبدالعاطي القضايا الإقليمية

من جهة أخرى، جدّد سعيد التذكير بموقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني معربا عن رفض بلادنا المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني وإدانتها للجرائم التي تُرتكب في حقه على مرأى ومسمع العالم ووقوفها إلى جانبه في نضاله من أجل استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من السيسي، فيتو
الرئيس التونسي يتسلم رسالة من السيسي، فيتو

كما تناول اللقاء بين الرئيس التونسي، ود.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، عدّة ملفات تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل تسارع التغيّرات في العالم كلّه.

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