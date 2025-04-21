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خارج الحدود

وزير الخارجية يزور السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

توجه  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الإثنين الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢٥ إلى  المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة ثنائية.


ومن المنتظر أن تشهد الزيارة انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات للوزير عبد العاطي مع بعض كبار المسئولين السعوديين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن التحديات الإقليمية المشتركة.

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الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المملكة العربية السعودية مصر السعودية

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