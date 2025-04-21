تزامنا مع عيد الربيع، محافظ القاهرة يفتتح حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة (صور)

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مشاركته المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع، وافتتح حديقة الزهور الجديدة في عين الصيرة بحي مصر القديمة.

محافظ القاهرة يؤكد الحرص على توفير بيئة نظيفة وصحية

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال العمل على زيادة نصيب مواطني العاصمة من المساحات الخضراء، وإنشاء الحدائق العامة لتكون متنفسًا لسكان الأحياء السكنية بمختلف المستويات والطبقات الاجتماعية.

وتبلغ مساحة الحديقة ٥٠٠٠ م٢، وتعد متنفس أخضر للمنطقة الجنوبية، حيث تخدم أحياء مصر القديمة، والخليفة، ويوجد بها منطقة لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى قاعة صيفية صغيرة للمناسبات.



شهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى محمد البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

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