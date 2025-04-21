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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A16 بعد إطلاقه رسميا

هاتف سامسونج، فيتو
هاتف سامسونج، فيتو

 أطلقت سامسونج هاتفها الجديد سامسونج "Galaxy A16"، الذى يأتي ضمن هواتف الفئة A ومصنع محليًا، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج 

 ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A16  بشاشة  مقاس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز كما  يأتي  بأبعاد 164.4×77.9×7.9 ملم ووزن 200 جرام، ويدعم شبكات G4. 

كما يتسم بمقاومته لرذاذ الماء والأتربة وفق معيار IP54، بالإضافة إلى حصوله على تحديثات برمجية حتى عام 2030، مما يضمن بقاء الجهاز حديثًا لفترة طويلة مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل تتيح التقاط صور واضحة وعالية الجودة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل لمحبي صور السيلفي.

 

ويأتي الهاتف بمعالج Helio G99 الذي يوفر أداءً سلسا  في تشغيل التطبيقات والألعاب ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للذاكرة التخزينية: 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، و128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، و256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية.

ويدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. 

مواصفات هاتف سامسونج A06

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كما أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A06 الذي يتسم  بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع PLS LCD بجودةHD+ ويأتي بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل، إلى جانب كاميرا العزل بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

 ويعمل الهاتف بمعالج Helio G85  فيما يأتي  بثلاثة خيارات للذاكرة التخزينية، حيث يتوفر الإصدار الأول بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، والإصدار الثاني بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، بينما يأتي الإصدار الثالث بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. 

ويدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، مما يوفر وقت تشغيل طويل، كما يتميز بحجم مناسب بأبعاد 167.3×77.3×8 ملم ووزن 189 جرام، ويدعم شبكات G4 كما يتسم  بفترة تحديثات أمنية حتى عام 2028.

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