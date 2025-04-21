أسرار دولة الفاتيكان.. سكانها 900 شخص فقط.. يحكمها الحبر الأعظم.. ميزانيتها 800 مليون يورو.. جنسيتها ممنوعة على مواطنيها.. وسر الدخان الأبيض والأسود في اختيار البابا

وفاة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، البابا الذي تولى الكرسي البابوي في الفاتيكان من خارج أوروبا منذ 1200 عامًا، طرح العديد من التساؤلات عن دولة الفاتيكان، حدودها والقوانين التي تحكمها، وأيضًا مصادر تمويلها، وخاصة أن دولة الفاتيكان دولة دينية صغيرة ليس بها أي مصادر للثروة أو موارد للعيش.

الفاتيكان أصغر دولة في العالم

تُعد دولة الفاتيكان أصغر دولة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وتقع داخل مدينة روما عاصمة إيطاليا، وتُعد المركز الروحي والإداري للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، التي يعيش فيها ويحكمها البابا، والذي يطلق عليه الحبر الأعظم.

الفاتيكان أصغر دولة في العالم، فستو



تبلغ مساحة دولة الفاتيكان 0.44 كيلو متر مربع، وعدد سكانها يتراوح من 800 إلى 900 نسمة فقط، معظمهم رجال دين وعاملون في الكنيسة الكاثوليكية.

وتأسست دولة الفاتيكان رسميًا عام 1929، وأصبحت كدولة مستقلة منذ ذلك الحين، وذلك عبر اتفاقية "اللاتران" بين الكرسي الرسولي والحكومة الإيطالية، والتي كان يحكمها آنذاك موسوليني.

البابا يحكم الفاتيكان ومجلس الكرادلة يدير شئونها

وبرغم أن الفاتيكان دولة، لكن ليس لها نظام سياسي، ولها نظام قانوني خاص بها، فالفاتيكان ليس لديه رئيس أو برلمان منتخب، والبابا هو رأس الدولة ومن يحكمها، وله السلطة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية مطلقة في الفاتيكان.

وتُدار شؤون دولة الفاتيكان من خلال ما يُعرف بـ مجلس الكرادلة وبعض الهيئات المتفرعة، أبرزها (أمانة سر الدولة، ومجلس الدولة، واللجنة البابوية لدولة الفاتيكان"

البابا فرنسيس آخر حكام دولة الفاتيكان، فيتو

ولدولة الفاتيكان قوانينها الخاصة، فلديها نظام قانوني مستقل، لكنه يستند كثيرًا إلى القانون الكنسي، ويُطبق القانون الإيطالي في بعض الأمور المدنية، في حالة عدم تعارضه مع القانون الكنسي، وتنظر محاكم الفاتيكان في الجرائم التي ترتكب فى إطار الدولة، لكن قد يُسلم الجناة والمجرمين لإيطاليا لتنفيذ هذه الأحكام.

كاتدرائية القديس بطرس أهم معالم الفاتيكان

أما الهيكل الديني والإداري لدولة الفاتيكان فيتمثل في البابا، وهو أسقف روما، وخليفة القديس بطرس، والزعيم الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في العالم فهو الحبر الأعظم، ويعاون البابا جهازًا إداريًا يُسمى الكرسي الرسولي، وهو الهيئة المعترف بها دوليًا في العلاقات الدبلوماسية.

كاتدرائية القديس بطرس أهم معالم الفاتيكان، فيتو



ويعتبر الكرسي الرسولي هو السلطة الدينية، أم دولة الفاتيكان فهي الكيان السياسي المستقل.

وتضم دولة الفاتيكان معالم كبرى، وهي كاتدرائية القديس بطرس، التي تُعد أحد أعظم الكنائس في العالم، وساحة القديس بطرس، وهي عبارة عن ميدان شهير يُستخدم للمناسبات الدينية الكبرى، والقصر الرسولي، وهو مقر إقامة البابا ومركز الإدارة، ويضم أرشيف الفاتيكان وثائق تاريخية لا تُقدر بثمن.

وتعتبر مكتبة الفاتيكان واحدة من أقدم المكتبات في العالم، وتحتوي المتاحف الفاتيكانية على أعمال فنية شهيرة مثل سقف كنيسة سيستين (مايكل أنجلو).

الحرس السويسري يحمي البابا والتبرعات أساس اقتصاد الفاتيكان

ولدولة الفاتيكان علاقات دبلوماسية مع أكثر من 180 دولة، ولا تملك جيشًا، ولكن الحرس السويسري هو القوة المكلفة بحماية البابا منذ القرن السادس عشر، والفاتيكان عضو مراقب في الأمم المتحدة، وليس عضوًا كاملًا.

أما الاقتصاد الذي تقوم عليه دولة الفاتيكان فليس اقتصادًا تقليديًا، لكنه يعتمد على التبرعات من الكاثوليك حول العالم مثل "بيتر بينس"، وإيرادات المتاحف والسياحة، واستثمارات وأوقاف مالية تُدار عبر بنك الفاتيكان (IOR).

الحرس السويسري يحمي البابا، فيتو

وتنقسم ميزانية الفاتيكان إلى قسمين رئيسيين، الأول: ميزانية الكرسي الرسولي، وتشمل المؤسسات الإدارية (مثل أمانة سر الدولة، السفارات البابوية، وغيرها)، والثاني ميزانية دولة الفاتيكان، وتشمل التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية، المتاحف، الحرس السويسري، غيرها.

ومن أهم مصادر دخل الفاتيكان هي التبرعات، وأشهرها "بيتر بينس" تبرعات من الكاثوليك حول العالم لدعم أعمال البابا الخيرية، وبلغت عام 2022، نحو 50 مليون يورو تقريبًا.

وتجذب متاحف الفاتيكان حوالي 6 ملايين زائر سنويًا، والتي تدر من خلالها موارد تُدر مئات الملايين من اليوروهات، وتُعد الاستثمارات والأصول العقارية من الأمور التي تدر دخلًا للفاتيكان، فالفاتيكان يملك عقارات في روما وخارجها، يديرها "مجلس إدارة التراث الرسولي".

كما أن للفاتيكان عائدات من خلال إصدارات وطوابع بريدية وعملات تذكارية، وبلغت ميزانية الفاتيكان عام 2023 نحو 803 مليون يورو، ويتراوح العجز السنوي المتوقع للفاتيكان ما بين 35 إلى 50 مليون يورو (يتم تغطيته من الاحتياطيات والاستثمارات).

مواليد الفاتيكان ممنوعين من جنسيتها

لا يُمنح المواطنون جنسية الفاتيكان بالولادة، ويحصل عليها الأشخاص الذين يخدمون الدولة أو الكنيسة، وتُسحب منهم عند انتهاء مهمتهم، وأغلب السكان من الكرادلة والكهنة والموظفين.

الفاتيكان لا يسكنه إلا رجال الدين والكرادلة، فيتو



ويصدر الفاتيكان جوازات سفر وعملات (يورو عليها صور البابا)، وطوابع بريدية فريدة، ولديها صحيفة رسمية بعنوان "L’Osservatore Romano"، ولديها إذاعة ومركز إعلامي عالمي متعدد اللغات.

أما عن اختيار البابا، فيتم عبر ما يُعرف بـ الكونكلاف البابوي، وهو طقس مهيب وتاريخي، ويتم اختيار البابا عن طريق الكرادلة تحت سن الـ80، وعددهم عادة ما يكون بين 110 إلى 130 كاردينالًا.

سر الدخان الأبيض والأسود في اختيار البابا

وخطوات اختيار بابا الفاتيكان تأتي من خلال اجتماع الكونكلاف داخل كنيسة سيستين في الفاتيكان بعد وفاة البابا أو استقالته، ويُغلق الباب على الكرادلة ويُمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي، ويُصوّت الكرادلة في جلسات سرية (عادة مرتين صباحًا ومرتين مساءً يوميًا)، ويجب أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات.

مجلس الكرادلة يختار بابا الفاتيكان، فيتو

بعد انتخاب البابا يُسأل: "هل تقبل انتخابك بابا؟"، ثم يُطلب منه اختيار اسم بابوي، ويخرج الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين إعلانًا لانتخاب البابا الجديد، أما خروج الدخان الأسود فيعني لا انتخاب.

ويحكم الفاتيكان قوانين تمثل نظام الحكم، وهو بابوي ثيوقراطي "ديني" مطلق، والبابا هو رأس الدولة، وله كامل السلطات.

أما القوانين التي تحكم الفاتيكان فهي القانون الكنسي، ويشكل الأساس التشريعي، ويطبق على كل الكاثوليك حول العالم؛ والقانون المدني لدولة الفاتيكان يشمل الشؤون الإدارية، ويأخذ بعض قوانينه من القانون الإيطالي (بتعديل إذا لزم)، ثم مراسيم البابا، وهي قوانين يصدرها البابا شخصيًا وتُعتبر نافذة مباشرة.

سر الدخان الأبيض والأسود في الفاتيكان، فيتو



وهناك القانون الجزائي للفاتيكان، وتم تعديله في 2013 ليشمل جرائم مثل غسيل الأموال، التحرش، والفساد.

وعن الهيئات القضائية التي تحكم الفاتيكان، فهناك محكمة الدولة، للنظر في القضايا المدنية والجنائية، ومحكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية للفاتيكان، وقضايا الجرائم الجسيمة (مثل إساءة استخدام السلطة أو الجرائم الجنسية) يتم التحقيق فيها من خلال لجان خاصة.

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