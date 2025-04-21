عند بوابة كنيسة سيستينا.. من يخلف فرنسيس على عرش بطرس؟.. خطوات اختيار بابا الفاتيكان الجديد.. واجتماع الكرادلة يحسم الأمر

أعلن الفاتيكان اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عامًا، ليطوي بذلك البابا الأرجنتيني أولى صفحات فصله التاريخي كأول بابا يسوعي وأول بابا من أمريكا اللاتينية، المعروف بتواضعه ورؤيته الاجتماعية الواسعة.

السؤال الذي يشغل المسيحيين حول العالم -خاصة الكاثوليك- يتمحور حول ماهية البابا الجديد، وتساؤل آخر عن سيناريوهات سياسة الفاتيكان في مرحلة ما بعد البابا فرنسيس.

ومن المفترض بعد انتهاء فترة الحداد والجنازة في بازيليك القديس بطرس، أن يبدأ الكرادلة عقد الجماعات العامة congregazioni generali لمناقشة شؤون الكنيسة والاستعداد لانعقاد المجمع الانتخابي (الكونكلاف)، الذي من المتوقع أن يُعقد خلال 15 إلى 20 يومًا من تاريخ الوفاة.

أبرز المرشحين الأوفر حظًا:

الكاردينال بيترو بارولين (إيطاليا)

يشغل سكرتارية الدولة منذ 2013، ويُنظر إليه كدبلوماسي متمرس نجح في التوسط في اتفاقيات كبرى مثل تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا عام 2014 والاتفاق الفاتيكاني–الصيني عام 2018، ويبلغ من العمر 70 عامًا، ويصنفه كثيرون كمرشح وفاقي قادر على مواصلة مسار فرنسيس الدبلوماسي.

الكاردينال لويس أنطونيو تاجل (الفلبين)

يُلقب بـ«فرنسيس الآسيوي»، ويشغل منصب رئيس قسم الإرسالية (Dicastery for Evangelization). من المدافعين عن نهج تقدمي في قضايا اجتماعية حساسة، وسيصبح أول بابا آسيوي إذا انتُخب. معروف بانتقاده لسياسات الكنيسة تجاه المثليين والأمهات العازبات والزواج المدني.

الكاردينال ماتِّيّا زوّبي (إيطاليا)

رئيس مؤتمر أساقفة إيطاليا، وعرف بدوره كمبعوث سلام شخصي للبابا فرنسيس إلى أوكرانيا وروسيا، ويجمع بين النزعة التقدمية والتواصل مع الجماعات الدينية المختلفة عبر رابطة سانت إيجيديو.

الكاردينال مارك أولييه (كندا)

شغل رئاسة مجمع الأساقفة لأكثر من عقد، وكان من أبرز المرشحين في 2005 و2013، ويبلغ 78 عامًا، وله خبرة طويلة في تعيين الأساقفة والإدارة الكنسية، ويُنظر إليه كمرشح تقليدي يعكس استمرارية المؤسسة الكاثوليكية.

الكاردينال شون باتريك مالالي (الولايات المتحدة)

رئيس لجنة حماية القاصرين في الفاتيكان، وله سمعة راسخة في محاربة أزمات الاعتداء داخل الكنيسة، ويُعد وجهًا يمثل البعد الأمريكي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.

خطوات انتخاب البابا الجديد

تأكيد الوفاة وتدمير خاتم الصياد

يقوم الكاميرلينجو بإعلان وفاة البابا رسميًا، ثم يقسم على تدمير خاتم الصياد، رمز سلطة البابا المنتهية.

يقوم الكاميرلينجو بإعلان وفاة البابا رسميًا، ثم يقسم على تدمير خاتم الصياد، رمز سلطة البابا المنتهية. الجنازة والحداد

يُقام قداس الجنازة في بازيليك القديس بطرس بحضور الكرادلة وكبار المسؤولين، يعقبه دفنه في سرداب البازيليك أو وفق وصية سابقة للفقيد.

المجمع الانتخابي (الكونكلاف)

الإفصاح وإغلاق الأبواب:

- يُقال “extra omnes” ويخرج الجميع من السيمتيك شابل، ثم تُقفل الأبواب وحراسة مشددة تُمنع بها الاتصالات الخارجية.

الناخبون: يقتصر التصويت على الكرادلة دون الثمانين (حوالي 120) بحد أقصى 120 مشاركًا وفق القانون الصادر عن يوحنا بولس الثاني.

- التصويت: تُجرى حتى أربع جولات يوميًا، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات الناخبين للفوز. إذا استمرت العملية 12 يومًا دون نتيجة، يسمح بالتصويت بالأغلبية البسيطة.

- الإشارات والدخان

تُحرق أوراق التصويت مع مادة تنتج دخانًا أسودًا عند عدم انتخاب رئيس جديد، وأبيضًا عند الانتهاء بنتيجة، معلنةً “Habemus Papam” للجمهور المحتشد في ساحة القديس بطرس.

يُقام قداس الجنازة في بازيليك القديس بطرس بحضور الكرادلة وكبار المسؤولين، يعقبه دفنه في سرداب البازيليك أو وفق وصية سابقة للفقيد. المجمع الانتخابي (الكونكلاف) الإفصاح وإغلاق الأبواب: - يُقال “extra omnes” ويخرج الجميع من السيمتيك شابل، ثم تُقفل الأبواب وحراسة مشددة تُمنع بها الاتصالات الخارجية. الناخبون: يقتصر التصويت على الكرادلة دون الثمانين (حوالي 120) بحد أقصى 120 مشاركًا وفق القانون الصادر عن يوحنا بولس الثاني. - التصويت: تُجرى حتى أربع جولات يوميًا، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات الناخبين للفوز. إذا استمرت العملية 12 يومًا دون نتيجة، يسمح بالتصويت بالأغلبية البسيطة. - الإشارات والدخان تُحرق أوراق التصويت مع مادة تنتج دخانًا أسودًا عند عدم انتخاب رئيس جديد، وأبيضًا عند الانتهاء بنتيجة، معلنةً “Habemus Papam” للجمهور المحتشد في ساحة القديس بطرس. الإعلان العام

بعد قبول المرشح للدور واختياره لاسمه البابوي، يطل الكاردينال بروتودياكون على الشرفة الرئيسية معلنًا “لنا الآن بابًا جديدًا” ويُقدم الخطاب الأول للكنيسة العالمية.

بدخول الكرادلة في هذا التحدي التاريخي، يستشرف العالم تسارعًا بين تياراتٍ كاثوليكيةٍ محافظة وتقدمية، تنعكس في اختيار الخلف الجديد الذي سيحدد مسار العقيدة والشؤون الاجتماعية والبيئية داخل أكبر مؤسسة دينية خاصة بالكاثوليك على الأرض.

وبعد سنوات من روح الإصلاح التي أضفتها قيادة فرنسيس، يبقى السؤال: هل سيواصل الخلف نفس المنحى الإصلاحي أم يعيد الفاتيكان توجيه بوصلة الكنيسة نحو قيم تقليدية أكثر صرامة؟

في القلب من سيستينا - هي أكبر كنيسة موجودة بالقصر البابوي الذي يعتبر المقر الرسمي للبابا في مدينة الفاتيكان - حيث الأنفاس محبوسة خلف الأبواب الموصدة، يكتب الكرادلة التاريخ مرة أخرى، ليختاروا خليفة بطرس الذي ينقش اسمه على صفحات الإيمان الكاثوليكي والعالم معًا.

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