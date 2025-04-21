تعرف على أهم تصريحات بابا الفاتيكان خلال فترة البابوية

أعلن الفاتيكان اليوم الإثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وتحدثت وسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين عن صحة بابا الفاتيكان، بأنها حرجة، حيث أدخل إلى المستشفى في فبراير الماضي، بعدما شعر بصعوبة في التنفس، وتم تشخيصه لاحقا بالتهاب رئوي في رئتيه.

وفيما يلي أهم تصريحات البابا فرنسيس

خلال الأعوام الماضية دعا البابا مرارا إلى "إسكات الأسلحة" "و"التغلب على الانقسامات"، مشيرًا إلى التوترات والصراعات المختلفة حول العالم.

كما ندد خلال العام الماضي بـ"الوضع الإنساني الخطير جدا" في قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى الإسرائيليين.

وأكد البابا في إحدى لقاءاته أن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثل في نموذج "شعبين ودولتين".

ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه "خطير ومخز للغاية"، مؤكدا أنه "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة".

وفي الأمس جاءت رسالته بمناسبة عيد الفصح، حيث شدد على أهمية السلام، داعيا إلى إنهاء الصراعات المسلحة في مناطق عدة على رأسها غزة.

وأعلن البابا فرانسيس، المولود في الأرجنتين، في 2023 أنه يرغب في أن يتم دفنه بكاتدرائية Santa Maria Maggiore في روما، بعيدا عن تقليد مارسه أكثر من 100 بابا، اختاروا أن يكون مثواهم الأخير داخل Grotte Vaticane أو "سراديب الفاتيكان" الممتدة تحت صحن كنيسة القديس بطرس، وبتوابيت حجرية من 3 طبقات، لكن فرانسيس اختار لجثمانه المحنط أن يكون تابوته من زنك وخشب.

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