لعب بالكرة وتزيين البنات بالورود، احتفالات الأطفال بشم النسيم داخل حديقة الست خضرة بحلوان (صور)

شهدت حديقة خضرة حلوان استمتاع الأطفال بشم النسيم ولعب الكورة وتزين البنات بالورد داخل الحديقة، وظهر الأطفال وهم يهربون من درجات الحرارة العالية بالجلوس تحت الأشجار وإحضار المياه المثلجة واللعب تحت الأشجار بالورود والتقاط الصور التذكارية.

احتفالات شم النسيم داخل حديقة خضراء حلوان



واتجهت الأسر إلى حديقة الست خضرة في حلوان للاحتفال بعيد شم النسيم الذي يتزامن مع افتتاح محافظ القاهرة للحديقة، وظهرت الأسر في بداية اليوم في حالة من السعادة والحماس للاحتفال بهذه المناسبة، ولكن ما ارتفاع درجة الحرارة، هرب المواطنين منها وجلسوا تحت الأشجار.

احتفالات شم النسيم داخل حديقة خضراء حلوان

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال في حديقة الخضراء

وشهدت حديقة الست خضرة في حلوان، هروب المواطنين من درجات الحرارة العالية بالجلوس تحت الأشجار وإحضار "كولمن" مياه مثلجة واتجاه المواطنين للجلوس تحت أغصان الشجر للاحتماء بها من درجات الحرارة المرتفعة.



وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لحديقة "الست خضرة" بحي حلوان، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها، في إطار خطة الدولة لزيادة المسطحات الخضراء وتوفير متنزهات حضارية للمواطنين، خاصة بالتزامن مع احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.



افتتاح حديقة الست خضرة

وأكد اللواء وليد أبو النصر، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن الحديقة تعد من الحدائق المتميزة في المنطقة، حيث تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، وتطل على 4 شوارع رئيسية بالقرب من الحديقة اليابانية الشهيرة، مشيرًا إلى أن تذكرة الدخول رمزية وتبلغ 5 جنيهات فقط.

وتضم الحديقة مساحات خضراء واسعة، وأماكن مخصصة للجلوس، إلى جانب مناطق ألعاب للأطفال، ما جعلها وجهة مثالية للعائلات في احتفالات الربيع، وقد ظهرت مشاعر البهجة والسرور على وجوه الزائرين خلال الافتتاح.

وقد رصدت عدسة "فيتو" اللحظات الأولى لافتتاح الحديقة، وسط استعدادات مكثفة من محافظة القاهرة لاستقبال المواطنين خلال عطلة أعياد شم النسيم، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة داخل الحدائق العامة، ضمن خطة شاملة تشمل تكثيف حملات النظافة، وتوفير فرق الأمن والدعم الطبي، إلى جانب مراقبة الأسواق لضمان سلامة الغذاء والخدمات.

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