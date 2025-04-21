رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم فى أسوان (صور)

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم تكليف الأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين من خلال عمل غرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة لتلقى أى شكاوى، وربطه بغرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتواصل المباشر مع المركز الرئيسى بوزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض على مدار الـ 24 ساعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

أضاف أنه تم بالتوازى رفع درجة الإستعداد فى المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر الخبز المدعم، وضبط أى مخالفات، ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق، والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وشكلها الجمالى، مع استمرار أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لتكون بالكفاءة المطلوبة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى تكامل مع ذلك تشكيل لجان مشتركة من المحافظة والجهات المعنية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل،، فضلًا عن تكثيف الرقابة المرورية، والتصدى للبناء المخالف خلال فترة الإجازات الرسمية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

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