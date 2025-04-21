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ثقافة وفنون

وفاة النحات محفوظ صليب عن عمر يناهز 82 عامًا

الدكتور محفوظ صليب،
الدكتور محفوظ صليب، فيتو

 توفى صباح اليوم الدكتور محفوظ صليب بسطوروس استاذ التشكيل المجسم المتفرغ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان عن عمر يناهز الـ 82 عامًا. 

ومن المقررر أن تقام صلاة الجنازة اليوم في كنيسة السيدة العذراء والأنبا صمؤيل المعترف بالشيخ زايد  في تمام الساعة الـ 3 عصرُا، وتتقبل أسرته العزاء يوم الجمعة الموافق 25 أبريل بقاعة كنيسة السيدة العذراء بالمرعشلى بالزمالك.

 

الدكتور محفوظ صليب

 الدكتور محفوظ صليب صاحب جداريات الموزاييك الشهيرة بمدخل الكنيسة المعلقة وجدرايات سور شجرة مريم بالمطرية والعديد من الأعمال الفنية على مستوى مصر في الأديرة التراثية المصرية، واحد المجددين وأصحاب الرؤية المختلفة في الفن المصري والقبطي المعاصر.

وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة فضية فى المعرض الرابع للفن التطبيقى 1964 القاهرة، جائزة برونزية تصوير فى صالون القاهرة الحادى والأربعين، جمعية محبى الفنون الجميلة 1965 القاهرة، جائزة برونزية نحت فى المعرض الخامس للفن التطبيقى 1966 القاهرة، الجائزة الثالثة نحت فى معرض الشباب المصرى السودانى 1977 القاهرة، جائزة استحقاق نحت فى المعرض العام الحادى عشر1981 القاهرة، الجائزة الأولى نحت فى بينالى الإسكندرية الرابع عشر 1982.

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الدكتور محفوظ صليب محفوظ صليب جامعة حلوان
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