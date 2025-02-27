ثروت عكاشة.. أبرز التنويريين المصريين.. أنشأ أكاديمية الفنون.. ظهرت في عهده المسارح المختلفة.. قاد جهود إنقاذ آثار النوبة وحصل على أرفع الأوسمة والنياش.. ورحل في مثل هذا اليوم

ثروت عكاشة ، من الضباط الأحرار، هو رائد من رواد النهضة الثقافية الحديثة، وصاحب الإنجازات الثقافية في تاريخ مصر، وأحد التنويريين المصريين المعاصرين على مستوى الشرق الأوسط، ففي عهده كوزير للثقافة أنشأ أكاديمية الفنون التي تضم معاهد السينما والمسرح والنقد والباليه والموسيقى، وظهرت في عهده المسارح المختلفة وقاد جهود إنقاذ آثار النوبة وحصل على أرفع الأوسمة والنياشين، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2012.

وارتكز المشروع الثقافي للوزير ثروت عكاشة على صنع ثقافة مصرية خالصة تعتمد على الوعي المستنير، ومنها كان مؤسسا للبنية التحتية للثقافة المصرية.

سفير مصر في روما كانت البداية

ولد الدكتور ثروت عكاشة في فبراير 1921 بالقاهرة، وهو شقيق الطبيب النفسي والعالم الدكتور أحمد عكاشة، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1939، ثم حصل على ماجستير الصحافة عام 1951 والدكتوراة في الآداب من جامعة السوربون عام 1960 ليعمل في السلك الدبلوماسي، وبدأها سفيرا فى روما.

الوزير ثروت عكاشة فى احد جولاته

اختار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثروت عكاشة ليتولى حقيبة وزارة الثقافة في بداية الثورة، له دور كبير في إنشاء مؤسسات ثقافية وخدمية مازالت في مشوار عطائها فهو مؤسس السيرك القومي، ومسرح البالون، والفرقة القومية للفنون الشعبية، ومسرح العرائس، وهو أيضا مؤسس الصوت والضوء بالهرم وأسوان والأقصر، وفي عهده تأسست فرقة الأوبرا الأوبرا وأوركسترا القاهرة السيمفوني، والباليه وأكاديمية الفنون بمعاهدها المختلفة؛ العالي للسينما العالي للفنون المسرحية، ليتضمن كافة أنواع الفنون، ومعهد الموسيقى العربية، العالي للتمثيل، والباليه، العالي للنقد الفني الذي قدم جيلًا من نقاد السينما والمسرح والتليفزيون.

هيئة الكتاب أهم إنجازاته

كما أسس الوزير ثروت عكاشة الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية التي يتبعها الآن عشرات من قصور وبيوت الثقافة، وهو من أسس الهيئة العامة للكتاب، والهيئة القومية للترجمة والنشر، وكذلك هيئة الوثائق القومية، كما أسس أشهر متاحف الفن التشكيلي وهو من أطلق "منح التفرغ" للمبدعين بوزارة الثقافة.

الوزير ثروت عكاشة

وكان للدكتور ثروت عكاشة الفضل في إنقاذ آثار النوبة من التعرض للغرق نتيجة لبناء السد العالي، بنجاحه في إقناع منظمة اليونسكو والكثير من دول العالم للمشاركة في دعم مصر ومساندتها في مواجهة هذا التحدي والحفاظ على تراث الماضي، وفى عام 1964 انتخب عضوا في مجلس الأمة.

جمال عبد الناصر والوزير ثروت عكاشة



وتولى حقيبة وزارة الثقافة مرتين؛ الأولى عام 1958 لمدة أربع سنوات، والثانية عام 1967، فكتب عن ذلك في مجلة الجديد يقول: بعد نجاح ثورة يوليو تنازلت طواعية عن مكاني الذي عرضه علي جمال عبد الناصر في مجلس قيادة الثورة لزميل فاضل مبتعدا بنفسي عن تيارات السياسة والصراعات، وكنت قد توصلت إلى أن الكتاب أقرب رفيق لى، كما كنت ولعا بالموسيقى وابتعدت عن دوائر الدردشة من أجل رفقائي الكتاب والموسيقى بل الفن بصفة عامة حتى عاب على البعض بالتعالى.

رفض الوزارة فى البداية

ويحكي الفنان الدكتور ثروت عكاشة عن بداياته فيقول: بعد تركي العسكرية صدر قرار بتعيينى سفيرا في روما وسافرت إليها بصحبة أسرتي، وفجأة سمعت فىيإذاعة القاهرة خبر تعييني وزيرا للثقافة دون أن يفاتحني أحد، وعدت إلى القاهرة ورجوت الرئيس عبد الناصر إعفائي من الوزارة خشية الصدام مع الشلل والصراع على النفوذ، وأمام إصرار الرئيس وقوله لى: إن مصر كالحقل البكر وعلينا جميعا أن نعزق تربتها ونقلبها ونغرس فيها بذورا جديدة لتنبت لنا أجيالا تؤمن بحقها في الحياة والحرية والمساواة، وما أريده أن تصبح الثقافة في متناول الجميع، فذهبت إلى مكتبي وعقدت العزم على العمل من أجل الثقافة والإنسانية.

واختتم الدكتور ثروت عكاشة مشوار حياته بإصدار "موسوعة تاريخ الفن.. العين تسمع والأذن ترى"، التي يقول عنها: علاقتي بالفنون التشكيلية بدأت أثناء وجودي في باريس كملحق عسكري، فقد أتيحت لي فرصة التعرف على شخصيات فرنسية متخصصة في ميادين متعددة، فكان لهم تأثير على تكويني الفني بدأت بصداقة عضو الأكاديمية الفرنسية رينيه ويج وصاحب أهم الكتب عن تاريخ الفن وكان أمينا لمتحف اللوفر، فكرت عن طريقه بعد خروجي من وزارة الثقافة عام 1962 في تفرغي للكتابة فى تاريخ الفن فكان كتاب (العين تسمع والأذن ترى) لإيماني بوحدة الفنون وأنني يمكن أن أرى الموسيقى بأذني بينما أني أسمعها.

موسوعة تاريخ الفن متحف خيالي مفتوح

وتشمل موسوعة تاريخ الفن تاريخ مصر القديمة من سومر وبابل وآشور والتاريخ العراقي القديم ثم الفن الفارسى القديم قبل الإسلام والإغريقى واليوناني والبيزنطي والعصور الوسطى والعصر القبطي وعصر النهضة، ليستطيع القارئ التجول من خلال الموسوعة حول التاريخ تحقيقا لفكرة المتحف الخيالي المفتوح بالصور الفوتوغرافية، واختار لغلاف الموسوعة لوحة للفنان الهولندي رامبرانت وهي لوحة تنطوي على الشموخ والعظمة.

مذكراتي في السياسة والثقافة

إلى جانب الموسوعة وضع الدكتور ثروت عكاشة ما يزيد على 40 مؤلفًا من الكتب والموسوعات الفنية منها ترجمة للشاعر جبران خليل جبران، معجم المصطلحات الثقافية، وأعمال الروماني أوفيد، الفن الإغريقي، الترجمات للمسرح المصري القديم ومذكرات ثروت عكاشة التي صدرت بعنوان " مذكراتي في السياسة والثقافة " اتبع فيها المنهج التاريخى وغيرها.

سعاد الصباح تضع كتاب ثروت عكاشة وردة فى عروة الفارس النبيل

وكرم الدكتور ثروت عكاشة في المحافل المحلية والدولية، منها وسام الفنون والآداب الفرنسي عام 1965، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1987، جائزة مبارك في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2002، في عام 2000 أصدرت دار سعاد الصباح للنشر، كتابا تذكاريا تكريما للدكتور ثروت عكاشة بعنوان (وردة في عروة الفارس النبيل)، وهو لمسة وفاء نادرة ومبادرة نبيلة من الشاعرة العربية تقديرا لقيمة الدكتور ثروت عكاشة في إثراء الثقافة المعاصرة.

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