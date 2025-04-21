الإثنين 21 أبريل 2025
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حوادث

ضبط قائدي سيارتين لأدائهما حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالقاهرة

ضبط قائدي سيارتين
ضبط قائدي سيارتين لـ أداء حركات استعراضية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة أداء حركات استعراضية خطرة خلال موكب زفاف أعلى الطريق الدائري بالقاهرة.

 

ضبط قائدي سيارتين لـ أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالطريق الدائري بالقاهرة
ضبط قائدي سيارتين لـ أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالطريق الدائري بالقاهرة

وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه قائدا سيارتين ملاكي يقومان بأداء حركات استعراضية خطرة أثناء سير موكب زفاف، مما عرض حياتهما وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وبالفحص،  تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، وقائديهما. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتين وقائديهما.

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