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أخبار مصر

تصل لـ 40 درجة، ارتفاع شديد في درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا الثلاثاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء غدا، حيث ترتفع بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية والوجه البحري 38 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 34: 36 درجة مئوية وجنوب البلاد 40:41 درجة مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، بالتزامن مع عيد شم النسيم، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

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