طقس شم النسيم.. ارتفاع في درجات الحرارة.. شبورة كثيفة على الطرق.. رياح مثيرة للأتربة والرمال غرب البلاد.. الصعيد يقترب من الأربعينات.. ومائل للبرودة على هذه المناطق

حالة الطقس شم النسيم، يؤثر طقس غير مستقر على البلاد اليوم الإثنين، يوم عيد شم النسيم، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويكون هناك شبورة مائية كثيفة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار على الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية يوم شم النسيم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة قد تكون كثيفة أحيانا.

وتنشط الرياح على مناطق أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 33

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 29

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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