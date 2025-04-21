كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

موعد امتحانات أبريل 2025، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات أبريل 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات شهر أبريل 2025، خلال الفترة من 22 لـ 30 أبريل المقبل لمدة 8 أيام وأنه من حق كل مديرية إجراء الامتحان أي وقت خلال الفترة المحددة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيها مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات شهر أبريل لطلاب الصفوف النقل بالمدارس في مختلف محافظات الجمهورية.

امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تجنب عقد امتحانات شهر أبريل خلال أعياد المسيحيين، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ المساواة واحترام المناسبات الدينية لجميع الطلاب، والالتزام الكامل بعدم تحديد أي اختبارات في أيام الأعياد الدينية للمسيحيين.

ويعقد الامتحان فيما درسه الطلاب خلال الأسابيع الماضية فى منهج شهر مارس، ويكون عبارة عن أسئلة بسيطة تكشف وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية وعبارة عن إجابات بسيطة.

ونبهت مديريات التربية والتعليم بعدم التخلف عن الحضور حيث إنه لن يعاد التقييم مرة أخرى للطلبة الغائبين، والتزام التلاميذ بالحضور إلى المدرسة وذلك لأن الدراسة مستمرة حتى امتحانات آخر العام ٢٠٢٥/٥/٢٤، ودرجات تضاف للمجموع حسب حضور التلاميذ والتزامهم لذا نرجو من أولياء الأمور الحرص على مستقبل أبنائهم والتزامهم بالحضور إلى المدرسة يوميًا، والالتزام بالزي الرسمي، والالتزام بحضور الحصص على مدار اليوم الدراسي.

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث المختلفة، بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل.

حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل

ومن جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل، مؤكدة أنه لم يصدر وزير التعليم أي قرارات بشأن تأجيل الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.