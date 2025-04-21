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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ببني سويف

ضبط عاطلين ببني سويف
ضبط عاطلين ببني سويف

تمكنت  أجهزة الأمن بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كميات من الأسلحة النارية غير المرخصة.

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي قد أكدت قيام عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، بالاتجار في الأسلحة النارية، واتخاذ مسكنهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

تحويل مسكنهما وكرا لترويج نشاطهما.. ضبط عاطلين ببني سويف بحوزتهما أسلحة نارية 
تحويل مسكنهما وكرا لترويج نشاطهما.. ضبط عاطلين ببني سويف بحوزتهما أسلحة نارية 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على: 6 بنادق خرطوش، 3 فرد محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وأكدت الأجهزة الأمنية، ان ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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