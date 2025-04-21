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حوادث

ضبط شركتي سياحة بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط شركتين سياحية
ضبط شركتين سياحية بدون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على مسئولي شركتي سياحة بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام ( 2 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

نصب على راغبي الحج والعمرة


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على  خاتم الشركة – جواز سفر – صورة جواز سفر - دفاتر إيصالات استلام نقدية – أوراق دعاية وإعلانات عن رحلات دينية وتنظيم رحلات سياحية داخلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

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