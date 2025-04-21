قادة العالم ينعون بابا الفاتيكان

نعى الرئيس اللبناني جوزيف عون البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، واصفًا رحيله بـالخسارة الكبرى للبشرية جمعاء، ومشيرًا إلى أن الفقيد كان صوتًا قويًا للعدالة والسلام، ونصيرًا للفقراء والمهمشين، وداعيًا دائمًا للحوار بين الأديان والثقافات".

وقال: "في لبنان، وطن التنوع، نشعر بفقدان صديق عزيز ونصير قوي. لطالما حمل البابا الراحل لبنان في قلبه وصلواته، وناشد العالم مرارًا لمساندته في محنه. لن ننسى أبدًا دعواته المتكررة لحماية لبنان والحفاظ على هويته وتعدديته".

وتقدم العماد عون باسم لبنان، رئيسًا وشعبًا، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الكرسي الرسولي، وإلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وإلى جميع المؤمنين الذين "أحبوا البابا فرنسيس وتأثروا برسالته السامية".

واختتم قائلًا: "سنستذكر البابا الراحل بكل إجلال وتقدير، ونعاهده على متابعة نهجه في تعزيز قيم الحوار والتسامح وبناء عالم يسوده السلام والمحبة والعدالة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن البابا الراحل "كان دومًا إلى جانب الضعفاء، ومارس مهمته البابوية بكثير من التواضع"، مضيفًا: "في زمن طغت فيه أصوات الحرب والوحشية، كان يشعر بآلام الآخرين، وخاصة الأكثر ضعفًا".

وأعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ حزنه لرحيل قداسة البابا فرنسيس، مقدمًا خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في هذا المصاب الجلل.

وقال بن زايد إن البابا فرنسيس: "كان رمزًا عالميًا للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب"، مشيرًا إلى أنه "عمل مع دولة الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم السامية لمصلحة البشرية جمعاء".

من جهته، وصف رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف البابا فرنسيس بأنه "رجل الشعب بكل معنى الكلمة"، وقال في بيان نشره على منصة "إكس": "يودع المجتمع الكاثوليكي حول العالم قائدًا أدرك التحديات الملحّة في عصرنا ولفت الأنظار إليها، بأسلوبه البسيط وخدمته المتفانية، شكل قدوة للكثيرين، سواء كانوا كاثوليك أم لا".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: إن وفاة البابا فرنسيس تمثل "نبأً حزينًا للغاية، برحيل رجل عظيم وراعٍ استثنائي".

وأضافت: "كان لي شرف صداقته، وقد استفدت من نصائحه وتعاليمه التي لم تتوقف حتى في أحلك أوقات المحن والمعاناة".

وختمت بالقول: "نودع قداسته اليوم وقلوبنا يملؤها الحزن والأسى".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "أبلغني زملائي للتو بالنبأ أقدم تعازي لكل مسيحيي العالم".

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