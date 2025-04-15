بايرن ميونخ يسعى لخطف نجم منافسه باير ليفركوزن

فتح نادي بايرن ميونخ الباب للتفاوض مع النجم الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، الميركاتو الصيفي.

إدارة بايرن ميونخ حددت مبلغًا يتراوح بين 130 و140 مليون يورو، يشمل الحوافز والإضافات، لتمويل الصفقة المرتقبة من باير ليفركوزن.

النادي البافاري أبلغ مقربين منه بأنه مستعد لفتح باب المفاوضات مباشرة مع ليفركوزن فور تلقي إشارة موافقة من اللاعب الشاب.

فيرتز، الذي يمثل هدفًا طويل الأمد لبايرن ميونخ، كان قد ارتبط اسمه بانتقال محتمل في صيف 2025 أو 2026 إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي، لكن المؤشرات الحالية توحي برغبة بايرن في تسريع الصفقة.

إدارة بايرن ترى في فيرتز قطعة أساسية في مشروع الفريق المستقبلي، وتعتبر التعاقد معه خطوة حاسمة لاستعادة الهيمنة محليًا وأوروبيًا، خصوصًا في ظل المنافسة القوية من ريال مدريد ومانشستر سيتي على اللاعب.

حتى الآن، لم تُفتح أي مفاوضات رسمية بين بايرن ميونخ وليفركوزن خاصة مصير الصفقة سيُحسم بقرار اللاعب، الذي لم يعلن بعد ما إذا كان يفضل الاستمرار مع ليفركوزن وتجديد عقده، أو خوض تحدٍ جديد في نادٍ كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.