بعد إصابته، أرقام مذهلة لـ ليفاندوفسكي مع برشلونة الموسم الجاري

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي، تشخيص إصابة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد خروجه مصابا من مواجهة سيلتا فيجو، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 4 / 3 ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

بيان برشلونة بشأن إصابة ليفاندوفسكي

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، أكد أن ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر، وذلك بعد أن خضع للفحوصات الطبية، ولم يعلن النادي الكتالوني فترة غياب ليفاندوفسكي، مع تحديد موعد عودته إلى الفريق بناء على تطور حالته وتعافيه من الإصابة.

أرقام ليفاندوفسكى مع برشلونة

جاءت أرقام ليفاندوفسكى مع برشلونة خلال الموسم الجاري كالتالى:

شارك 48 مباراة

3617 دقيقة مشاركة

سجل 40 هدفا

25 هدفا فى الدوري الإسباني

11 هدفا فى دوري أبطال أوروبا

3 أهداف بكأس الملك

هدف فى كأس السوبر الإسباني

قدم 3 تمريرات حاسمة

تلقى 3 بطاقات صفراء

وأكدت القناة الثالثة الكتالونية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه بالرغم من أن برشلونة لم يعلن فترة غياب ليفاندوفسكي إلا أن اللاعب البولندي لن يتواجد ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء السبت المقبل، على ملعب لاكارتوخا، ثم مواجهتي إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 30 أبريل الجاري، والثلاثاء 6 مايو المقبل.

برشلونة يجدد عقد تشيزني

فيما أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تجديد عقد حارس المرمى البولندي فويتشيك ‎تشيزني لموسم إضافي، بعد المستويات القوية التي قدمها منذ انضمامه للفريق.

وعاد تشيزني من الاعتزال في أكتوبر الماضي بعد فسخ عقده مع ‎يوفنتوس، وانضم لبرشلونة لتعويض غياب ‎تير شتيجن المصاب.

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