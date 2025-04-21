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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية محمد رضوان في فيلم زوجة رجل مش مهم

محمد رضوان
محمد رضوان

تعاقد الفنان محمد رضوان على المشاركة في فيلم “زوجة رجل مش مهم” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أكرم حسني.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره في الفيلم الأسبوع المقبل.

ويقدم محمد رضوان خلال أحداث العمل شخصية والد ياسمين عبد العزيز، والذي يقف معها في مواقفها مع زوجها.

واستأنفت الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير فيلمها الجديد زوجة رجل مش مهم تمهيدًا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى، وجمعتها المشاهد التي تم تصويرها بالفنان أكرم حسني.

 

وتلعب ياسمين عبد العزيز شخصية سيدة مرتبطة بأحد الرجال، لكنها تجد فيه صفات تجعله غير مهم عند الجميع، مما يجعلها تدخل في مشاكل معه، وتطلب منه أن يغير من شخصيته ليصبح مهما.

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلًا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، والفيلم من تأليف شريف الليثي.

وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.

 

 

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محمد رضوان فيلم زوجة رجل مش مهم ياسمين عبدالعزيز أكرم حسني
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