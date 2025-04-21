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التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

الدوري الإنجليزي، يستضيف توتنهام هوتسبير ونوتينجهام فورست، مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

 

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد نوتينجهام فورست

 

تشكيل توتنهام المتوقع 

حراسة المرمي: جولييلمو فيكاريو
 

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - بن دافيز - دجيد سبينس
 

خط الوسط: يفيس بيسوما - جيمس ماديسون - بابي سار

خط الهجوم: برينان جونسون - دومينيك سولانكي - ماتياس تيل
 

تشكيل نوتنجهام فورست المتوقع 

حراسة المرمي: ماتز سيلس

خط الدفاع: نِكو ويليامز - نيكولا ميلنكوفيتش - موريلو

خط الوسط الدفاعي: أليكس مورينو - رايان ياتس

خط الوسط الهجومي: إليوت أندرسن- أنثوني إيلانجا - مورجان جيبس-وايت 

خط الهجوم:  كالوم هودسون أودوي

 

موعد مباراة توتنهام ونوتينجهام فورست

تقام مباراة توتنهام أمام نوتينجهام فورست على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة البريطانية لندن، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد نوتينجهام فورست


وتنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتينجهام فورست عبر قناة "beIN Sports HD 1"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه يعاني هذا الموسم  إذ يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة من 32 مباراة خاضها في البطولة.

 

فيما يدخل فريق نوتينجهام فورست وعينه علي المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا خاصة أن الفريق يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.

 

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