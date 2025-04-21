الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيرادات الأحد، سامح حسين يحتل المركز الرابع بـ "استنساخ"

فيلم استنساخ
فيلم استنساخ

فيلم استنساخ، يعرض في دور العرض السينمائي حاليا فيلم استنساخ الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين والفنانة هبة مجدي. 

 

إيرادات فيلم استنساخ 

 وحقق فيلم استنساخ إيرادات لت تتجاوز 197.954 ألف جنيه أمس الاحد في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، واحتل المركز الرابع بعد افلام “سيكو سيكو، والصفا الثانوية بنات، ونجوم الساحل”.

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

 

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استنساخ سامح حسين إيرادات استنساخ هبه مجدي اخبار الفن
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

بعد 18 ساعة تحقيقات، كواليس ليلة بكت فيها سارة خليفة داخل محبسها

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

أبرز 5 مرشحين لخلافة بابا الفاتيكان بعد رحيله

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

الفسيخ فيه سم قاتل، تحذير لهذه الفئات من تناول الأسماك المملحة

الإعلان عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

خدمات

المزيد

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

ما جزاء الذين صبروا وعملوا الصالحات؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية