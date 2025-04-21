10 آلاف جنيه في الشهر مقابل عدم إيذائهم، اعترافات صادمة لعصابة فرض الأتاوات بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس 4 عاطلين بتهمة فرض إتاوات على القائمين على المواقع الإنشائية بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، بالتردد على المواقع الإنشائية بدائرة القسم، وفرض إتاوات على القائمين عليها باستخدام أسلحة نارية.



فرض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية– 2 فرد خرطوش –طبنجة –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 سيارات.



واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بأنهم يترددون على المواقع التي تكون تحت البناء ثم يهددون أصحابها بالقتل أو سرقة ما بها من معدات ومواد بناء، وعدم تمكينهم من إتمام عملية البناء في حال عدم دفع أموال لهم.



وأضاف المتهمون أنهم يعملون بالشهر، حيث يقاضون من مالك العقار 10 آلاف جنيه شهريا مقابل عدم إيذائهم أو ممارسة البلطجة ضدهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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