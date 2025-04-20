فعاليات قصور الثقافة في أسبوع، احتفالات تحرير سيناء وشم النسيم و27 عرضا بنوادي المسرح

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع، بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت المقبل ٢٦ أبريل، تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

انطلاق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية

تنطلق في السادسة مساء اليوم الأحد فعاليات "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية"، بقصر ثقافة العريش، احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

يتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين الندوات العلمية، والعروض الفنية، الأمسيات شعرية، بالإضافة إلى الورش الفنية، والأنشطة المخصصة للأطفال، والأفلام الوثائقية بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية.

ويشمل حفل الافتتاح معرضا للحرف التراثية والفنية البدوية، ندوة بعنوان "قضايا المصطلح الخاصة بفنون البادية.. رؤى ومفاهيم" يديرها الشاعر د. مسعود شومان، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقتي العريش ومطروح للفنون الشعبية، فيما يقام حفل الختام يوم 27 من الشهر نفسه، ويشمل تكريم عدد من رموز المحافظة من الكتاب والفنانين، وإعلان توصيات الندوات العلمية.

احتفالات عيد الربيع تجوب المحافظات

وتنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بعيد الربيع وشم النسيم، وذلك بعدد من المحافظات، تتنوع ما بين عروض الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، اللقاءات التثقيفية والورش والمعارض الفنية، وغيرها.

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد من محافظة القاهرة، وتتواصل على مدار الأسبوع، بكل من دمياط، الدقهلية، السويس، الإسكندرية، الجيزة، والغربية والقليوبية والمنوفية وغيرها.

دورة أساسيات التمثيل السينمائي بقصر السينما

انطلاقا من دور هيئة قصور الثقافة في دعم ورعاية المواهب الشابة، يشهد قصر السينما بجاردن سيتي، بعد غد الثلاثاء، أولى فعاليات دورة الدراسات السينمائية الحرة.

يشمل البرنامج محاضرات متخصصة في أساسيات التمثيل السينمائي، يقدمها المخرج الدكتور تامر الجزار، بهدف تدريب المشاركين على تطورات العمل السينمائي.

معرض مراسم رشيد بالهناجر

وتشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة مساء اليوم التالي، انطلاق معرض "ملتقى مراسم رشيد للرسم والتصوير"، بمشاركة 17 فنانا وفنانة.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية نتاج "ملتقى مراسم رشيد للرسم والتصوير"، الذي أقيم بإشراف بمحافظة البحيرة في سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 27 أبريل الحالي، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لدعم الحراك الفني بالمحافظات.

الخميس.. انطلاق المهرجان الختامي لنوادي المسرح بالقناطر

ويستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، في الخامسة مساء الخميس 24 أبريل أولى عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين.

يشارك في المهرجان 27 عرضا مسرحيا، تقدم بواقع عرضين يوميا.

ويشهد حفل الافتتاح عرضين مسرحيين لفرقة الجيزة، الأول بعنوان "عائلة شكسبير" تأليف أحمد الأباصيري وإخراج سامي سلامة، يعقبه "بلا أثر" تأليف محمد السوري، وإخراج كريم شابو.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم السبت 10 مايو على مسرح السامر.

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