تجديد حبس عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه في روض الفرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري في منطقة روض الفرج 15 يوما على ذمة التحقيق.



“اللي بيقاومني بضربه بالسلاح والشارع بيتي والسرقة شغلانتي”.. هكذا بدأ المتهم اعترافاته أمام نيابة روض الفرج.

وقال المتهم، إنه يتخذ من شوارع منطقة روض الفرج مسرحا لسرقة المواطنين بأسلوب المغافلة بعد الادعاء بأنه يحتاج إلى المساعدة المالية وما أن يشرع الضحية إخراج أموال له حتى يسرق ما معه بأسلوب المغافلة ويجري من المكان.

وأضاف المتهم أنه في حال امسك به ضحيته أو قاومه فإنه يستخدم السلاح الناري الذي معه في تهديده بالقتل قائلا: “ناس كتير بتخاف من الفرد الخرطوش وبيسيبوا متعلقاتهم ويمشوا خوفا على حياتهم”.

وأشار المتهم إلى أنه نجح في سرقة مبلغ مالي 10 آلاف جنيه بهذه الطريقة، مضيفا أنه ينفقها على شراء المخدرات وفتيات الليل.

البداية بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاحتيال على أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالى منه بأسلوب "المغافلة" حال سيره بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة.

وعلى الفور شكلت مباحث قسم شرطة روض الفرج فريق بحث وتحري، وبالفحص تم التوصل إلى الشخص الظاهر في الفيديو وهو عاطل له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على فرد خرطوش، مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.