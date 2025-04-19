السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

مقطع فيديو وفتيات ليل ومخدرات، أسرار يكشفها المتهم بسرقة المواطنين في روض الفرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 اللي بيقاومني بضربه بالسلاح والشارع بيتي والسرقة شغلانتي.. أقوال صادمة أدلى بها عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة روض الفرج.

وقال المتهم إنه يتخذ من شوارع منطقة روض الفرج مسرحا لسرقة المواطنين بأسلوب المغافلة بعد الادعاء بأنه يحتاج إلى المساعدة المالية وما أن يشرع الضحية إخراج أموال له حتى يسرق ما معه بأسلوب المغافلة ويجري من المكان.

وأضاف المتهم أنه في حال امسك به ضحيته أو قاومه فإنه يستخدم السلاح الناري الذي معه في تهديده بالقتل قائلا " ناس كتير بتخاف من الفرد الخرطوش وبيسيبوا متعلقاتهم ويمشوا خوفا علي حياتهم.

وأشار المتهم إلى أنه نجح في سرقة مبلغ مالي 10 آلاف جنيه بهذه الطريقة، مضيفا أنه ينفقها على شراء المخدرات وفتيات الليل.

البداية بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاحتيال على أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالى منه بأسلوب "المغافلة" حال سيره بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة

وعلى الفور شكلت مباحث قسم شرطة روض الفرج فريق بحث وتحري، وبالفحص تم التوصل إلى الشخص الظاهر في الفيديو وهو عاطل له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على فرد خرطوش، مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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منطقة روض الفرج قسم شرطة روض الفرج مديرية أمن القاهرة روض الفرج

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