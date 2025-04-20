الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

المنتجة سارة خليفة
المنتجة سارة خليفة

ألقى 4 متهمين شركاء المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة والمتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، التهمة على الأخيرة أثناء التحقيقات معهم أمام نيابة القاهرة الجديدة. 


واعترف المتهمون بنقلهم المواد المخدرة الخام بمعرفة سارة خليفة إلي شقق مستأجرة في منطقتي السلام ومدينة نصر لتصنيع مخدري الحشيش والشابو

وأشار المتهمون أن المنتجة سارة خليفة هي المسئولة الأولي عن جلب المواد الخام المخدرة من الصين كما هي المسئولة عن عملية الدفع واستلام الأموال وأن مهمتهم تقتصر علي نقل المواد المخدرة إلي شقق التصنيع


وأوضح المتهمون أن سارة خليفة يعاونها أكثر من ١٠ أشخاص في تصنيع المواد المخدرة فضلا عن تعاونها مع أجانب خارج مصر


وتبين أن الأحراز تقارب الـ ٢٠٠ كيلو من مخدر الحشيش والشابو المصنعين فضلا عن ضبط مواد تستخدمها في تصنيع المواد المخدرة.


وكشفت التحقيقات أن المتهمة تستعين بأجانب تجلب منهم مواد تصنيع المخدرات من الصين وبعض الدول الأجنبية وأنها تتخذ من منطقتي السلام ومدينة نصر وكرا لترويج التجارة غير المشروعة.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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