الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

غسل الأموال
غسل الأموال

نجح ضباط مباحث الأموال العامة، فى ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 

غسل 50 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي 

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية.

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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