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حوادث

لا توجد شبهة جنائية، قرار جديد من النيابة بشأن حريق مخزن ورق بحدائق القبة

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت  نيابة حدائق القبة بحفظ التحقيقات حول مخزن ورق نشب به حريق في شارع مصر والسودان بعد أن تبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران ولا توجد شبهة جنائية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ورق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء.


نشوب حريق داخل مخزن ورق

وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق داخل مخزن للورق تابع لشركة دعاية وإعلان بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة؛ مما أسفر عن احتراق المخزن بالكامل.

وأضافت التحريات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية وانحصرت الخسائر في الورق والمخزن.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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نيابة حدائق القبة غرفة عمليات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة

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