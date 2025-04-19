السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات تكشف سبب اندلاع النيران في مخزن ورق بحدائق القبة

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول مخزن ورق لشركة دعاية وإعلان بشارع مصر والسودان نشب به حريق أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ورق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ورق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

نشوب حريق داخل مخزن ورق


وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق داخل مخزن للورق تابع لشركة دعاية وإعلان بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة؛ مما أسفر عن احتراق المخزن بالكامل.

وأضافت التحريات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية وانحصرت الخسائر في الورق والمخزن.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة غرفة عمليات الحماية المدنية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حريق قارب في نهر الكونغو إلى 148 قتيلا وعشرات المفقودين

اندلاع حريق في فندق بإسرائيل

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

هدوء نسبي في أسعار الذهب صباح اليوم السبت وعيار 18 وصل لهذا المستوى

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمصانع بالعاشر من رمضان

تصل لـ 20 شهابا في الساعة، القيثارة تزين سماء أبريل

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية