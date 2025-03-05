الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد بعد قليل

كروان مشاكل
كروان مشاكل

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، بعد قليل، الحكم على التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

استئناف كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة مستانف الاقتصادية الإعلامية ريهام سعيد قسم شرطة حدائق القبة كروان مشاكل

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اليوم، الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

الحكم علي كروان مشاكل في تهمة سب وقذف ريهام سعيد غدا
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