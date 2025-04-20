بعثة المنتخب الوطنى للصالات النسائية تطير إلى المغرب

غادرت القاهرة صباح اليوم الأحد بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية متجهة إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات مشاركة 9 منتخبات وهي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

ويرأس البعثة الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات، وتضم نادر رشاد مديرًا فنيًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، وسونيا عبدالغنى إدارية، وإيمان محمود طبيبة، وحنان حامد أخصائي تدليك، وأحمد حسن مسئول مهمات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 14 لاعبة وهن:

يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، بينما يلتقي المنتخب أمام غينيا في الجولة الثانية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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