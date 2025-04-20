الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة المنتخب الوطنى للصالات النسائية تطير إلى المغرب

المنتخب الوطني لكرة
المنتخب الوطني لكرة الصالات

غادرت القاهرة صباح اليوم الأحد بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية متجهة إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات مشاركة 9 منتخبات وهي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

ويرأس البعثة الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات، وتضم نادر رشاد مديرًا فنيًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، وسونيا عبدالغنى إدارية، وإيمان محمود طبيبة، وحنان حامد أخصائي تدليك، وأحمد حسن مسئول مهمات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 14 لاعبة وهن:

 يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، بينما يلتقي المنتخب أمام غينيا في الجولة الثانية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة الصالات المنتخب الوطني لكرة الصالات كاس الأمم الإفريقية علاء عبد العزيز نادر رشاد قائمة المنتخب الوطني

مواد متعلقة

انطلاق معسكر منتخب كرة الصالات النسائية استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب

إعلان قائمة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب كرة الصالات النسائية يدخل معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب كرة الصالات النسائية ينقل تدريباته لصالة حسن مصطفى بأكتوبر
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية