باليوم العالمي للكتاب، توفيق الحكيم وغسان كنفاني وكافكا بمعهد ثربانتس

في إطار احتفاله باليوم العالمي للكتاب، يفتتح معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافي الإسباني)، في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء 22 أبريل الجاري، معرضًا للبورتريه الكاريكاتيري بعنوان "رسم الأدب … كاريكاتير الكُتّاب"، ويضم أعمالًا لـ 17 رسامًا من مختلف دول العالم، بمن فيهم فنانون من إسبانيا، والدول العربية، وأمريكا اللاتينية.

يضم المعرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية المميزة والتي تجسد شخصيات أدبية بارزة مثل ثربانتس، وغسان كنفاني، وتوفيق الحكيم، وكافكا، وإدجار آلان بو، وجول فيرن، وغيرهم، يفتتح المعرض الفنان إبراهيم عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون، الذي سيتحدث عن العلاقة الفريدة بين الكاريكاتير والأدب، وكيف تصبح الشخصيات الأدبية مصدر إلهام للفن البصري، والمعرض من تنسيق رسام الكاريكاتير فوزي مرسي.

ينظم المعرض معهد ثربانتس بالقاهرة، ومركز الفيوم للفنون، ومنصة إيجبت كارتون، ويستمر حتى 9 مايو 2025.

يأتي الاحتفال تزامنًا مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي أقرّته اليونسكو عام 1995 لتعزيز ثقافة القراءة وحماية حقوق المؤلفين، ويُشكل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالأدب كجسر للتواصل الثقافي.

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