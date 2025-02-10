غدًا، حصاد الكاريكاتير المصري بالبيت الروسي

يفتتح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والدكتور حسن فداوي، أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والفنان مصطفي الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضا فنيا بعنوان ”الحصاد” بقاعة المعارض بالمركز الثقافي الروسي بالدقي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء 11 فبراير الجاري، يضم المعرض حصاد أهم أعمال الكاريكاتير التي عرضت خلال عام 2024.

ومن جانبه أكد مراد جاتين أن المركز الثقافي الروسي يرحب دائما بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير ولنا العديد من الانشطة المشتركة التي تم تنظيمها في السابق، ومعرض اليوم بعنوان الحصاد هو إمتداد للأنشطة المشتركه التي تم تنظيمها في السابق، ونسعد دائما بتقديم أعمال الفنانين المصريين والكاريكاتير المصري المتميز والمعبر عن الحياة الاجتماعية المصرية.

صرح شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافي الروسي إن التعاون بين المركز الروسي والجمعية المصرية للكاريكاتير يمتد لسنوات طويلة، وهناك تعاون أيضا بين الفنانين المصريين والفنانين الروس حيث يشارك العديد من الفنانين الروس من رسامي الكاريكاتير في المعارض المصرية المختلفة، كما يشارك أيضا بعض الفنانين المصريين في المعارض التي تقام في روسيا، يستمر معرض الحصاد لثلاثة أيام بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة.

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