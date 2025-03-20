رمسيس.. حكاية فنان الكاريكاتير الذي قدم برنامجًا رمضانيًّا شهيرًا.. استضاف كبار النجوم وأسرهم.. فرمان مفاجئ بوقف "يا تليفزيون يا".. والرئيس يتدخل في اللحظات الأخيرة

الفنان رمسيس زخاري فنان الكاريكاتير المبتسم دائما، أمضى أكثر من ربع قرن يرسم البورتريه والكاريكاتير في مجلة “ صباح الخير ”، قدم برنامج " ياتليفزيون يا " في شهر رمضان على مدى عشرين عاما حتى أصبح من علامات الشاشة الصغيرة في الشهر الكريم.



يعد برنامج “ يا تلفيزيون يا”، الذي قدمه رسام الكاريكاتير رمسيس زخاري من أشهر البرامج التلفزيونية التي عرضت خلال شهر رمضان، هو برنامج حواري بني على رسومات الكاريكاتير، كان يدمج فيه الحوار مع الكاريكاتير، استضاف فيه أشهر الشخصيات في عالم الفن والصحافة والأدب والرياضة، يحاور رمسيس كل واحد منهم أثناء رسم صورة له، ثم يأخذ تعليقه على الصورة.

أسرار لا يعرفها الجمهور عن الضيوف

برنامج “يا تليفزيون يا ” من أول البرامج التي ظهر فيها الفنانون مع الفنان رمسيس زخاري وهم يتكلمون عن حياتهم الشخصية ويواجههم رمسيس بكشف بعض الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن الضيوف، وعمل رمسيس على تطوير فكرة برنامجه عامًا بعد عام، ولم يقتصر اللقاء على الضيوف المشاهير بمفردهم، ولكنه خصص حلقاته للقائهم مع وأولادهم وأسرهم.



وبدأت فكرة البرنامج عندما أعجبت المذيعة سامية صادق رئيس التلفيزيون في ذلك الوقت بأعمال الرسام رمسيس زخاري الذي كان يرسم كل أسبوع كاريكاتير عن المشاهير في مجلة صباح الخير، وطلبت منه إعداد برنامج يدمج فيه الحوار بالكاريكاتير، واقترحت تسميته "مع رمسيس" ولكنه رفض وطلب تسميته باسم الصفحتين اللتين كان يرسمهما في المجلة بعنوان "يا تليفزيون يا " واستطاع بعلاقاته بالمشاهير جذبهم إلى البرنامج كضيوف، وكانت أول حلقة من البرنامج فى شهر رمضان عام 1984 مع المطرب محمد ثروت، وكان يعرض بعد الإفطار مباشرة.

فاتن حمامة تسجل بصوتها فقط



استضاف رمسيس العديد من نجوم الفن على مدى عشرين عاما ومن بينهم: صلاح ذو الفقار، عادل إمام، محمود ياسين، عزت العلايلي، يحيى الفخراني، محمود عبد العزيز، نور الشريف، مديحة يسري، تحية كاريوكا، صباح، محمد رضا، شهيرة، عبدالمنعم مدبولي، سهير البابلي، فؤاد المهندس، نادية الجندي، محمد صبحي، إلهام شاهين، سمير غانم، رغدة، معالي زايد، نجاح الموجي، إسعاد يونس، سماح أنور، الكاتب محمد حسنين هيكل، وفاتن حمامة التي طلبت التسجيل بصوتها فقط مع رسم رمسيس، واعتذرت عن الظهور بوجهها.

الفنان رمسيس



فى أحد حواراته قال الرسام رمسيس زخاري: إن “من اكثر حلقات برنامج يا تليفزيون يا التى يعتز بها حلقة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي شرفنى بقبوله الظهور في البرنامج، وحلقة الزعيم عادل إمام الذي خصني بحضوره بالرغم من أنه يرفض الظهور في برامج تليفزيونية خاصة في رمضان”.

كانت البداية في مجلة صباح الخير



عن بداية عمله برسم الكاريكاتير يقول الفنان رمسيس زخاري: طلب مني الأستاذ لويس جريس تقديم صفحتين كاريكاتير في مجلة صباح الخير، وكانت فكرة يا تليفزيون يا، فقد كنت متابعا جيدا لبرامج التليفزيون، وقدمت الصفحتين في المجلة حتى عام 1982، وعندما تولت الاذاعية سامية صادق رئاسة التليفزيون وجدتها تكلمني وتطلب مني تطبيق فكرة يا تليفزيون يا للتليفزيون، قعدت سنتين أدرس هذه الفكرة، وكنت أستشير صديقي المخرج فهمى عبد الحميد عن كل شيء يخص فكرة البرنامج، وكان لا يبخل علي بخبرته الكبيرة، وبدأت عام 1982 باستضافة الفنانين بالاسم نفسه فقد كانت علاقتي بجميع الفنانين طيبة، وأول عام فى يا تليفزيون يا كانت فكرة ساذجة، ثم تطورت بعد ذلك.

رمسيس مع حسن حسنى فى يا تليفزيون يا



وأضاف رمسيس: أنا صاحب برنامج دمه خفيف وليس برنامجا جادا وأقدم في البرنامج شخصيات من كل ألوان الفنون والبرنامج من البداية حتى النهاية فكرتي، أفكر في التتر وأشارك في المونتاج وقد سبب لي البرنامج شهرة كبيرة، وأنا أعتز بعملي كرسام كاريكاتير ومقدم برامج، وعملي بالمجلة بدأ عام 1973 ولا أستطيع الابتعاد عنها وقد أصدر لي الدكتور سمير سرحان ــ رئيس هيئة الكتاب وقتئذ ـ سبعة كتب فيهم كل ما رسمت حتى طباعتهم، وأكون سعيدا جدا عندما يتعرف على الجمهور في أي مكان.



وعلى مدار تاريخه قدم رسام الكاريكاتير رمسيس في يا تليفزيون يا حلقات رائعة وعظيمة، وحقق البرنامج نجاحات متوالية وحصد رمسيس عنه جائزة أفضل برنامج عام 1990 في مهرجان الإذاعة والتلفيزيون، وكان يحصل في البداية على أجر 300 في الحلقة الواحدة.

سامية صادق صاحبة الفضل فى نجاح البرنامج



عن صاحب الفضل في النجاح البرنامج يقول رمسيس : في البداية الكاريكاتير هو الذى جعلني أقدم البرنامج، والفضل الثاني للسيدة سامية صادق، وبعدها وزير الاعلام الذي دعمني بشكل كبير، وكل عام كان يتلقى شكاوى ضدي من رسامي الكاريكاتير ويطالبونه بإعطاء الفرصة لهم، ويكون رده عليهم بكل بساطة " إعملوا زي رمسيس ".

مبارك ينقذ برنامج يا تليفزيون يا

في إحدى السنوات أوقفت رئيس التليفزيون هند أبو السعود البرنامج، وعن هذا يقول رمسيس: قابلت الرئيس مبارك صدفة في مبنى التليفزيون وسألنى عن برنامجي فقلت له متوقفا، فأمر بإعادته على أن يتضمن لقاءات ليس مع الفنانين وحدهم بل إضافة العلماء والمثقفين من المشاهير، وأشرف على البرنامج قطاع الانتاج وبدأت عقد جديد مع ممدوح الليثى وأخذت فى الحلقة 1000 جنيه بدلا من 300 فقط، ثم حصلت على جائزة أفضل برنامج تليفزيوني في مهرجان الإذاعة والتليفزيون عام 1990.

فريد شوقى مع رمسيس فى يا تليفزيون يا

تحولت فكرة البرنامج من استضافة فنانين إلى استضافة علماء ومثقفين وكانت الفكرة من الرئيس مبارك، عندما طلب من رمسيس زخاري رفع الوعي عند المشاهد باستضافة علماء، فقام باستضافة الأوائل الحاصلين على شهادات الدولة التقديرية وجائزة "مبارك" لمدة 4 سنين في البرنامج، وكان يقوم بالتسجيل معهم في منازلهم وشعر وقتها بالفجوة الاجتماعية الكبيرة بين مثقفي وعلماء مصر وبين الفنانين، فبعض الحاصلين على شهادات الدولة التقديرية "بيوتهم" بسيطة ولا يملكون مالًا لإصلاح سيارتهم، بينما الآن أقل فنان يطلب مبلغًا كبيرًا للظهور في أي برنامج.

استغلال البرنامج من قبل الإخوان

فى فترة حكم الاخوان استغلت القنوات الإخوانية فقرات من برنامج “ يا تليفزيون يا ” للتنديد بأسرار بعض الممثلين والكتاب الذين استضافهم الفنان رمسيس فى البرنامج، ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بماسبيرو بتحرير محضر رسمي بمباحث المصنفات الفنية ضد هذه القنوات.

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