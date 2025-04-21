بدء استكمال مقدمات حجز شقق جنة وسكن مصر والإسكان المتميز لمدة شهر

يبدأ حاجزي شقق سكن مصر وجنة والاسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة فى استكمال مقدم الحجز لمدة شهر وذلك حتى ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥ فى أى فرع لبنك التعمير والإسكان.

وذلك للفائزين بالشقق في القرعة العلنية التي عقدت يوم ٢٠٢٥/٢/١٠

وسبق وطرحت الوزارة ١٥٠ وحدة بمشروع " جنة ( سكن مصر ١٦٠ وحدة ) - إسكان متميز ( ٨٣ وحدة ).

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري باب التظلمات للمواطنين المرفوضين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 يوم الخميس المقبل 24 أبريل الجاري.

وبلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، و268759 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لـ 10430 عميلًا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى 4 آلاف عميل سيتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط https://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

_ الإعلان تضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

_ 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

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