طرق سداد شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرق سداد شقق الإسكان المتوسط والتى تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

وتطرح الوزارة 10686 وحدات بمشروع ديارنا فى 15 مدينة جديدة.

وطرق السداد كالتالي:

-السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والاسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS.

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

على ان يتضمن التحويل البيانات التالية:

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي(14 رقم) سارية.

حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قيمة جدية الحجز لشقق الطرح الجديد لمشروعات الاسكان المتوسط والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

جدية حجز شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وعلى مستوى شقق مشروع ديارنا والتى تطرحها بمدن (السادات – برج العرب – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة -سوهاج الجديدة – غرب قنا -طيبه الجديدة) تصل قيمة جدية الحجز لـ 201,000 جنيه (فقط مائتان وواحد ألف جنيهًا مصريًا لا غير) تسدد دفعة واحدة وغير مجزأة ويتمثل المبلغ في 200,000 جنيه (مائتان ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد ـ ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي الى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه.

جدية حجز شقق جنة وسكن بالمنصورة الجديدة

كما حددت الوزارة جدية حجز مشروع جنه وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة مبلغ وقدره 151,000 جنيه (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائه وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة الى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

جدية حجز مشروع الإسكان المتنوع

وجدية حجز مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -اهالينا – بشاير - ميدواي) 151,000جم (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000جنيه (مائه وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة الى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

حددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة.

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

-مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2.

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