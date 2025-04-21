بدء تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالسويس الجديدة

شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، انطلاق أعمال جسات التربة إيذانًا ببدء المرحلة الأولى من مشروع “ديارنا”، الذي يأتي ضمن المشروعات السكنية النموذجية الحديثة بالمدينة.



ويُعد “ديارنا” من المشروعات السكنية المتميزة التي تستهدف تقديم وحدات متكاملة التشطيب والبنية الخدمية، حيث من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى 30 عمارة علي مساحة 20 فدانا بإجمالي 85000م بنماذج معمارية متنوعة تلبي احتياجات فئات متعددة من السكان.



تفاصيل المشروع: تصميمات متنوعة ومساحات مرنة



• نموذج A

يتكون من (دور أرضي + 5 أدوار متكررة + رووف)، بإجمالي 26 وحدة سكنية لكل عمارة، وجميع الوحدات تحتوي على 3 غرف نوم بينها غرفة ماستر.



تشطيب كامل + مصعد، وتتراوح المساحات بين 117 إلى 132 م²، إضافة إلى وحدتين Penthouse في الرووف بمساحة 153 م² لكل وحدة، بخلاف مساحة خاصة للرووف (111 م²).



• نموذج B

بنفس التكوين العام، ويضم 13 وحدة بثلاث غرف نوم (منها ماستر)، و13 وحدة بغرفتين نوم (منها ماستر).

تشطيب كامل + مصعد، وتتنوع المساحات بين 105 إلى 135 م²، بالإضافة إلى وحدتين Penthouse بمساحة 145 و155 م²، بخلاف مساحات الرووف (95 و115 م² على التوالي).

مشروع يعكس توجه الدولة نحو التوسع في المجتمعات السكنية عالية الجودة



وأشارت المهندسة أسماء مخلوف إلى أن “ديارنا” يُعد امتدادًا للنجاحات التي تحققت في المرحلة العاجلة من المدينة، مؤكدة أن التوسع في مشروعات الإسكان المتكامل يعكس إيمان الدولة بأهمية توفير بيئة عمرانية حديثة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر مستوى معيشيا راقيا للمواطنين.



وتطرح الوزارة 10686 وحدة بمشروع ديارنا فى 15 مدينة جديدة.

وطرق السداد كالتالي:

-السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والاسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS.

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

على ان يتضمن التحويل البيانات التالية:

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي(14 رقم) سارية.

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قيمة جدية الحجز لشقق الطرح الجديد لمشروعات الإسكان المتوسط والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

جدية حجز شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وعلى مستوى شقق مشروع ديارنا والتى تطرحها بمدن (السادات – برج العرب – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة -سوهاج الجديدة – غرب قنا -طيبه الجديدة) تصل قيمة جدية الحجز لـ 201,000 جنيه (فقط مائتان وواحد ألف جنيهًا مصريًا لا غير) تسدد دفعة واحدة وغير مجزأة ويتمثل المبلغ في 200,000 جنيه (مائتان ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد ـ ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي الى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه.

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