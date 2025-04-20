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أخبار مصر

مستشفى مصر للطيران يعلن التشغيل الرسمي لوحدة زراعة النخاع العظمي

مستشفي مصر للطيران
مستشفي مصر للطيران

أعلن  مستشفى مصر للطيران عن التشغيل الرسمي لوحدة زراعة النخاع العظمي، والتي تم تصميمها وتجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الطبية لضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

 

 تضم الوحدة 6 غرف عزل بضغط هواء موجب مزودة بفلاتر عالية الكفاءة، لضمان أقصى درجات الأمان. 
 

معمل متكامل يحتوي على أحدث الأجهزة لفصل النخاع وتحديد عدد الخلايا بدقة باستخدام التبويب المناعي. 


تأتي هذه الخطوة في إطار حرص مستشفى مصر للطيران على تقديم خدمات طبية متخصصة ومتطورة تلبي احتياجات المرضى، وتواكب أحدث ما توصل إليه الطب الحديث. 

 

وفي سياق آخر يواصل مستشفى مصر للطيران استقدام الكفاءات الطبية المختلفة في كل المجالات من أجل إثراء الأطباء بالخبرات المختلفة والاطلاع على أحدث طرق العلاج العالمية وتحقيق أقصى استفادة للمرضى والمترددين عليها وتطبيق أحدث التقنيات الجراحية، تحت رعاية الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

 

وفي هذا الإطار يقوم قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة محمد إيهاب بمشاركة الدكتور حسام النعماني رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنوفية، عضو الفيدرالية العالمية والكونجرس الأمريكي لجراحي المخ والأعصاب  باستضافة الخبير العالمي الهندي
Prof/ Raul Ahluwali أثناء انعقاد المؤتمر الطبي السنوي للمستشفى يومي ٨-٩ مايو ٢٠٢٥.


وأعلن قسم جراحة المخ والأعصاب عيادة تحضيرية للحالات التي تحتاج لإجراء عمليات استئصال الغضروف القطني باستخدام أحدث تقنيات جراحة العمود الفقري ذات التدخل المحدود UBE،  بعيادة جراحة المخ والأعصاب بالعيادات الخارجية بالمستشفى فى الفترة من ٩ أبريل إلى ٧ مايو ٢٠٢٥ وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة ٥ - ٧ مساءً.

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