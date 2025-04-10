الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في كوبنهاجن

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أطلقت مصر للطيران حملة ترويجية جديدة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث قام محمد الألفي مدير مكتب مصر للطيران بكوبنهاجن بتنفيذ حملة تسويقية ودعائية على خط مترو الأنفاق بالمدينة للترويج لرحلات مصر للطيران بين القاهرة وكوبنهاجن وتشجيعا لحركة السفر إلى مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية بكوبنهاجن

 وتأتى هذه الحملة في إطار اهتمام الناقل الوطنى مصر للطيران بدعم السياحة من وإلى المقاصد السياحية المصرية، ولخدمة أكبر عدد من المسافرين على متن رحلات مصر للطيران.

 


 

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب بدأت فى أعمال تحديث جهاز تدريب الركب الطائر على عملية الإخلاء وحالات الطوارئ CEET (Cabin Evacuation and Emergency Trainer) باعتماد سلطة الطيران المدني المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى. 

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