الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدًا الإثنين 21-4-2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس بالبحيرة،
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين، طقسا حارا نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 34 نهارًا و21 درجة ليلا.

طقس يوم شم النسيم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  غدا الاثنين - يوم شم النسيم - حيث ترتفع درجات الحرارة ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، حار على  الجنوب، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   25  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  24 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 33

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 29

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 39
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 قيادات تنفيذية بمحافظة البحيرة في حادث تصادم

محافظة البحيرة تحتفل بيوم اليتيم بحضور 150 طفلا في نادي دمنهور (فيديو وصور)

حالة الطقس اليوم الخميس 16 - 4 - 2025 بمحافظة البحيرة

مع اقتراب شم النسيم، ارتفاع أسعار البوري في البحيرة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

طبيب يستغيث عبر السوشيال ميديا ووزير الصحة يستجيب لعلاجه ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية