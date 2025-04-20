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أخبار مصر

يسمح بالتنزه والاحتفال، الأرصاد تكشف حالة طقس شم النسيم

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة طقس يوم غد الإثنين (عيد شم النسيم)، حيث من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

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حالة الطقس نهارًا

ويسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويسمح بالتنزه والاحتفال بعيد شم النسيم. 

حالة الطقس ليلًا

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومعظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى 31 - 18
السواحل الشمالية الغربية 24 - 15 
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 29- 18 
شمال الصعيد 35 - 17
جنوب الصعيد 39 - 21 

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